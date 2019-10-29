









Губернатор Волгоградской области сегодня встретился со своим заместителем Владимиром Марченко, который теперь курирует в областной администрации комитет строительства, комитет транспорта и дорожного хозяйства, комитет архитектуры и градостроительства, а также инспекцию государственного строительного надзора. Как сообщает ИА "Высота 102", таким образом, глава региона продолжает серию рабочих встреч с недавно назначенными новыми-старыми заместителями, расставляя нужные акценты по каждому направлению работы. "В Волгоградской области мы ведем большой объем работ по строительству, реконструкции и модернизации социальных и промышленных объектов, реализуем ряд крупных проектов. В строительной отрасли очень важно тесное взаимодействие с жителями, инвесторами, властью, с контрольно-надзорными и ресурсоснабжающими организациями. Уже сделан неплохой задел, но проблем еще много", - отметил Андрей Бочаров. В ходе встречи было отмечено, что от качества взаимодействия и решения задач с инвесторами, застройщиками, экспертами и общественностью во многом зависит инвестиционный климат в муниципальных образованиях и регионе в целом.



