Политика 29.10.2019 13:29
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29.10.2019 13:29
Губернатор Волгоградской области сегодня встретился со своим заместителем Владимиром Марченко, который теперь курирует в областной администрации комитет строительства, комитет транспорта и дорожного хозяйства, комитет архитектуры и градостроительства, а также инспекцию государственного строительного надзора. Как сообщает ИА "Высота 102", таким образом, глава региона продолжает серию рабочих встреч с недавно назначенными новыми-старыми заместителями, расставляя нужные акценты по каждому направлению работы. "В Волгоградской области мы ведем большой объем работ по строительству, реконструкции и модернизации социальных и промышленных объектов, реализуем ряд крупных проектов. В строительной отрасли очень важно тесное взаимодействие с жителями, инвесторами, властью, с контрольно-надзорными и ресурсоснабжающими организациями. Уже сделан неплохой задел, но проблем еще много", - отметил Андрей Бочаров. В ходе встречи было отмечено, что от качества взаимодействия и решения задач с инвесторами, застройщиками, экспертами и общественностью во многом зависит инвестиционный климат в муниципальных образованиях и регионе в целом.
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