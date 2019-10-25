Сбербанк поддерживает Дни международного бизнеса в Волгограде

Форум «Дни международного бизнеса в Волгоградской области» стартует в Волгограде 31 октября. Форум станет площадкой для взаимодействия представителей власти, науки, бизнес-сообщества и общественности Волгоградской области и её зарубежных партнёров. В этом году партнером мероприятия выступает Сбербанк, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

В программе форума: выставка предпринимателей области, мастер-классы и круглые столы с участием международных и российских экспертов, представителей власти и бизнеса. На мероприятии будут представлены страны ближнего и дальнего зарубежья.

Участие в мероприятиях Форума подтвердили официальные и бизнес-делегации свыше 40 стран мира, в том числе Аргентины, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Ирана, Казахстана, Нигерии, Франции, ФРГ, Узбекистана, США и др. Площадками для мероприятий выступят стадион «Волгоград-Арена» и конференц-центр «Волга-Холл».

https://business-days.ru/ Ознакомится с полной программой мероприятия и зарегистрироваться на Форум можно на официальном сайте по ссылке:

Евгений Воеводин, Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Проведение форума такого уровня в Волгограде – значимое событие не только для региона, но и для всего Южного федерального округа. Мы как представители банковской сферы не могли остаться в стороне, ведь для нас важно постоянно поддерживать диалог с представителями бизнеса и работать на опережение потребностей наших клиентов Уверен, уже в ближайшей перспективе мы увидим положительное влияние мероприятий Форума на инвестиционный климат региона».

Работа площадок бизнес-форума позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Волгоградской области, будет способствовать заключению новых контрактов.

Напомним, организаторами форума выступили администрация региона и города и Россотрудничество. Участие Россотрудничества позволяет привлечь большее число российских и иностранных дипломатов и бизнесменов.