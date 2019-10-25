Экономика

Главный застройщик проблемных домов в Волгограде не желает быть «золотой рыбкой»

Экономика 25.10.2019 07:47
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25.10.2019 07:47


На очередной наплыв сомнительных дольщиков пожаловались на встрече в стенах Волгоградской областной думы застройщики проблемных многоэтажек. По словам гендиректора ООО «ИнвестГражданСтрой» Алексея Долганова, он не ожидал, что таких лиц будет настолько много, сообщает ИА «Высота 102». «Есть люди, которые  купили квартиры по цене ниже 30 тысяч рублей за квадратный метр. Находятся и такие, которые вообще не могут предоставить  подтверждающих документов об оплате. С такими мы решаем вопросы через суд», - пояснил застройщик.
Граждане, которые предъявляют документы о покупке  квартиры по цене 25 тысяч рублей за квадрат (при рыночной – свыше 40 тысяч) или утверждают, что потеряли бумаги, Алексея Долгова искренне удивляют. «Получается, дарить им просто так… Много всплывает людей, аффилированных прежнему подрядчику или фигурантам уголовных дел, какие-то их родственники», - рассказывает гендиректор компании.
«ИнвестГражданСтрой» возводит жилой комплекс «Шоколад», более известный по прежнему скандальному названию – «Чайка-2». На сегодняшний день 45% бетонных конструкций залиты. На сегодняшний день фирма перезаключила договоры со 114  обманутыми дольщиками.
До конца следующего года, по осторожным прогнозам компании, объект может быть сдан в эксплуатацию. Скорость строительства напрямую зависит от темпов реализации свободных квартир. И здесь, по словам Алексея Долганова, не все так гладко. «Сейчас с продажами не все хорошо. Пытаемся как-то. Организовали двухсменную работу на объекте. Могли бы и быстрее, но, к сожалению, средства не позволяют», - говорит гендиректор компании.
Гендиректор группы компаний «Пересвет», которая контролирует львиную долю рынка достройки проблемных домов, с коллегой по озвученным проблемам  солидарен. О «призрачных» дольщиках Алексей Цуканов знает не понаслышке. Таким находчивым гражданам бизнесмен заявляет, что он – не золотая рыбка и не дает квартиры просто так. ««Мы этот путь прошли по ЖК «Атлант». Было таких 100, осталось в судах около 7. Это очень серьезная проблема и настоящая эпидемия. Я больше времени потратил на  работу с такими людьми, чем на строительство жилого комплекса. Может стройнадзор привлекать в качестве третьего лица, чтобы суды были под присмотром? Как только в сторону - вытворяют такое… Как можно признавать право собственности без документов на оплату квартиры?», - пожаловался застройщик. 
До конца текущего года строительство ЖК «Атлант»  застройщик намерен завершить. Председатель думского комитета по ЖКХ и строительству Валентина Гречина напомнила Цуканову, что  ранее звучали другие сроки –  до октября. «Сейчас на рынке такой нестабильный денежный поток, который невозможно прогнозировать.  Мы продаем квартиры ниже себестоимости. Продажи идут по цене – 40-42 тысячи рублей за квадратный метр. Поток ниже ожидаемого, поэтому срок сдачи домов на два месяца переносится», - заключил Алексей Цуканов.
Всего в региональном реестре проблемных долгостроев в регионе сейчас находится 41 дом.

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