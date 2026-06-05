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Экономика

Дмитрий Пьянов: Экономика России может расти только интенсивным путем

Экономика 05.06.2026 11:01
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05.06.2026 11:01


Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста, то есть развития за счёт найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов.

Теперь увеличивать производство можно только за счёт более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несёт меньше рисков перегрева – ситуации, когда экономика растёт слишком быстро и разгоняет цены.

– Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых – достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путём: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов, – пояснил Пьянов.

Топ-менеджер перечислил четыре основных источника повышения эффективности, которые могут поддержать экономику:

– Помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов;

– Цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда;

– Инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть;

– Искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок.

Главным ограничением Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении.

– Это камень преткновения, –  подчеркнул первый зампред ВТБ. Без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять он.

Фото: пресс-служба банка 

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