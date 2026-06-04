



Крупные российские компании третий год подряд живут и работают в условиях дорогих денег. Это заставляет их серьезнее думать, на что тратить средства, но не останавливает развитие полностью. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук объяснил, как бизнес приспосабливается к текущей ситуации.

По его словам, компании не свернули инвестиции, а стали тщательнее отбирать проекты. Деньги идут только на самое важное, а от второстепенных планов временно отказываются. В такой ситуации хорошим подспорьем становятся меры господдержки — особые экономические зоны, специальные инвестконтракты и другие механизмы помогают запускать действительно нужные экономике проекты.

Главным направлением для вложений становятся технологии. Российские компании накопили серьезный багаж разработок, но запуск новых инженерных решений в производство – это всегда высокий риск. Бизнесу нужны дополнительные гарантии на этапе внедрения.

– Мы видим запрос: инструментов для финансовой поддержки уже достаточно, а вот технологическим инициативам, особенно требующим промышленной обкатки, не хватает сопровождения, – отметил Сергейчук.

В ВТБ считают: если появятся механизмы страхования таких рисков, бизнес смелее пойдет вкладываться в отечественные разработки. Это ускорит модернизацию экономики. Речь идет как о создании собственных технологий с нуля, так и об адаптации перспективных зарубежных решений под российский рынок. Именно технологическая гонка сегодня определяет, насколько конкурентоспособной будет наша экономика в будущем.

Фото: пресс-служба банка