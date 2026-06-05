Дмитрий Пьянов оценил перспективы внедрения ИИ в банковские процессы





Российские банки намерены инвестировать во внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в собственные процессы. Так, например, группа ВТБ в ближайшие годы планирует вложить в развитие ИИ десятки миллиардов рублей. Об этом в ходе ПМЭФ-2026 сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

– Для нас важно системное, централизованное развитие ключевой технологии – Искусственного интеллекта как в банке, так и в экономике страны в целом, – пояснил Дмитрий Пьянов. – Однако сам по себе ИИ не дает финансового результата, результат возникает в момент внедрения в бизнес-процессы. Мы придерживаемся концепции «бережливого ИИ». В банке каждый проект должен быть «счетным» и окупаться в течение нескольких лет, принося 2–3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется.

По его словам, например, в ВТБ из 130 первоначальных идей цифровых помощников в работу было взято только 17 наиболее перспективных задач.

Фактически новые банковские технологии либо в своей основе содержат ИИ (ИИ в кредитовании, биометрия, роботизация), либо в синергии с ИИ и ИИ-агентами способны вывести бизнес-процессы на качественно новый уровень.

Фото: пресс-служба банка