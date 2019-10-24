Расследования 24.10.2019 12:20
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24.10.2019 12:20
Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Анатолия Климова признано законным и обоснованным. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня Волгоградский областной суд отменил ранее вынесенное постановление Центрального районного суда о прекращении уголовного преследования Климова по делу о крушении катамарана "Елань-12", оставил его жалобу без удовлетворения.
Начальник ЛОП в речпорту Волгограда Анатолий Климов обжаловал в Центральном районном суде постановление старшего следователя Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
Как ранее сообщало информагентство, начальник ЛОП в речпорту Климов, по мнению следствия, давно знал о том, что Дмитрий Хахалев не имел документов на управление катамараном, не владел в полной мере навыками вождения судном, которое не прошло техосмотр. В день трагедии Климов, инспектируя акваторию Волги на служебном катере, встречался с Хахалевым. Следствие утверждает, что Климов находился при исполнении своих должностных обязанностей, но не отстранил судовладельца от управления катамараном. Впоследствии это повлекло тяжелые последствия. Руководство Линейного управления, как полагает следствие, также не могло не знать о том, что Хахалев за рулем "Елани-12" регулярно выходил на воду, не имея на то разрешительных документов. В свою очередь Анатолий Климов заверял, что 11 июня судно стояло у берега, а Хахалев или кто либо другой не собирались никуда плыть. Поэтому, утверждал Климов, оснований останавливать его или отстранять от управления Хахалева у него не имелось. На этом основании Климов считает, что вывод следствия о наличии причинно-следственной связи между действием или бездействием является необоснованным. Центральный районный суд Волгограда 30 августа согласился с доводами сотрудника полиции и признал постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела незаконным и необоснованным. Следствие с этим решением не согласилось и обжаловало его.
Напомним, еще два уголовных дела, возбужденных после трагедии, находятся в суде – в отношении владельца лодочной станции Леонида Жданова и погибшего Хахалева. Фигурантами также стали двое должностных лиц ГИМС (инспектор и начальник отдела).
Катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей "Капитан Вечеркин" и перевернулась. 11 человек, включая Хахалева, погибли. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 16 человек. В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где "Елань" швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
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