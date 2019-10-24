Экономика

Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятия

Экономика 24.10.2019 10:12
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24.10.2019 10:12


Волгоградский алюминиевый завод  возобновил  экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗа, на одной из таких экскурсий побывали 10 учеников девятых классов школы №1 Тракторозаводского района Волгограда. 
После вводного инструктажа по технике безопасности и охране труда ребята отправились в цехоуправление электролизным производством, где расположен один из учебных классов предприятия. В нем ветеран завода Николай Жоров вкратце рассказал школьникам о технологии электролиза алюминия, специфике работы на ВгАЗе и о продукции, которую предприятие получает из крылатого металла.

В электролизном корпусе №2 ребята увидели, как из глинозема получают алюминий-сырец. На следующем этапе производства – в литейном отделении – школьники познакомились с работой литейной машины, разливочного конвейера и газового миксера. С их помощью здесь производят один из самых распространенных видов продукции – алюминиевую  чушку, из которой впоследствии будут изготовлен алюминиевый профиль, широко использующийся  в строительстве.

В завершении экскурсии школьники за чашкой чая поделились своими впечатлениями. Ученику 9 класса Егору Новикову больше всего запомнился необычный и очень яркий цвет расплавленного алюминия – «совсем не такой, как на картинках». А школьницы Полина Макарова и Натала Магирова были рады своими глазами увидеть металлургическое производство. 
Всего в течение этого учебного года  ВгАЗ с экскурсиями посетят более 250 школьников и студентов. 

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