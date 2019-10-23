Экономика

Ставки по военной ипотеке снова пошли вниз

Экономика 23.10.2019 16:00 Реклама
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23.10.2019 16:00 Реклама


ПСБ снизил процентные ставки по всем программам военной ипотеки на 0,25 п.п. Теперь получить новый ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующую задолженность по программе можно под 8,85%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в отделе связей с общественностью Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк».
«Сегодня ипотека для военнослужащих в банке ПСБ становится еще более привлекательной, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. — Новые условия действуют во всех регионах присутствия распространяются на участников накопительно-ипотечной системы (НИС), а подать заявку можно в любом из 59 ипотечных центров ПСБ».
«К концу года мы ожидаем традиционный рост интереса к ипотеке со стороны военнослужащих. Банк упростил для них процедуру подачи заявления для: имеется возможность подать заявку удаленно, без посещения офиса по электронной почте, также сотрудник банка может выехать в часть. Первоначальной взнос по кредитам как на первичном, так и вторичном рынке составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальная сумма для военнослужащих Волгоградской области — 2,815 млн рублей.
Для тех, кто заинтересован в покупке квартиры в новостройке, банк предлагает варианты в одном из домов от проверенных и надежных застойщиков: ООО «Пересвет-Регион-Дон», ГК «Волгострой», АО «Приволжстрансстрой». 
Если заемщик рассматривает квартиру на вторичном рынке, то здесь также есть важно преимущество — будущая квартира может находиться в любом регионе присутствия банка. При рефинансировании военной ипотеки для погашения доступна сумма до 2,81 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости и не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту», — отметила руководитель ипотечного центра Южного филиала Анна Селезнева.
ПСБ занимает лидирующие позиции по выдаче военной ипотеки. С момента запуска программы в июне 2018 года банк предоставил военнослужащим жилищных кредитов на сумму более 26 млрд рублей. Банк предлагает военнослужащим привлекательные условия по всем видам ипотечного кредитования. Заемщикам доступны удобные сервисы дистанционного обслуживания. Отчет об оценке можно заказать и получить онлайн на специальном сайте psb-ocenka.ru. Кроме того, есть опция заказа онлайн-страховки компаний СПАО «Ингосстрах» и «СОГАЗ» прямо в день проведения сделки, весь процесс займет не более 10 минут.
ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия Банка России 3251.

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