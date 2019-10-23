В Волгограде угнали белый «Лексус» гендиректора ООО

Происшествия 23.10.2019 12:43
489 2
23.10.2019 12:43
Белый «Lexus LX 570» был угнан в ночь с понедельника на вторник. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль, хозяином которого является гендиректор одного из ООО, был припаркован у дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
43282 0
03.10.2019 19:46
41097 4
22.10.2019 07:57
31636 7
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после ДТП с двумя жертвами23.10.2019 15:16
Происшествия 23.10.2019 15:16
7125 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека23.10.2019 13:51
Происшествия 23.10.2019 13:51
21126 5 Обсудить
В Волгоградской области на взятке полицейскому попался заботливый отец23.10.2019 11:18
Происшествия 23.10.2019 11:18
1104 6 Обсудить
В Волгограде таинственный Григорий попал в больницу в коме после двух суток возлияний23.10.2019 10:19
Происшествия 23.10.2019 10:19
363 1 Обсудить
В Волгограде вор разобрал стенку павильона и взял немного кофе22.10.2019 17:46
Происшествия 22.10.2019 17:46
1825 5 Обсудить
Два трупа обнаружены на месте сгоревшего дома в Волгоградской области22.10.2019 10:09
Происшествия 22.10.2019 10:09
10058 3 Обсудить
Присели погрызть семечки у Вечного огня: два контрактника задержаны в Волгограде22.10.2019 08:56
Происшествия 22.10.2019 08:56
5942 11 Обсудить
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном22.10.2019 07:57
Происшествия 22.10.2019 07:57
31636 7 Обсудить
Телефонный внук Денис обокрал бабушку в Волжском Волгоградской области21.10.2019 18:00
Происшествия 21.10.2019 18:00
2612 1 Обсудить
Под Волгоградом в ДТП с отбойником и легковушкой пострадал ребенок21.10.2019 16:16
Происшествия 21.10.2019 16:16
838 1 Обсудить
Машиниста с простреленной головой нашли в поле у села в Волгоградской области21.10.2019 16:10
Происшествия 21.10.2019 16:10
4660 2 Обсудить
В Кировском районе в Волгограде «у всех на виду» угнали белый «Mercedes»21.10.2019 12:47
Происшествия 21.10.2019 12:47
3633 12 Обсудить
«Прикольные» пенсии выдала старикам почтальон в Волгоградской области21.10.2019 08:25
Происшествия 21.10.2019 08:25
11277 4 Обсудить
В Волгограде строитель упал с третьего этажа во время работы20.10.2019 18:56
Происшествия 20.10.2019 18:56
4352 0 Обсудить
Задушенную сотрудницу детского сада в Волгограде нашли в подвале старой дачи20.10.2019 11:08
Происшествия 20.10.2019 11:08
23230 13 Обсудить
Реклама