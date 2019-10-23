Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцев
Экономика 23.10.2019 12:06
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23.10.2019 12:06
Уже более 50 тысяч абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» перешли на электронную квитанцию, отказавшись от бумажного варианта. Тем самым они не только сделали свой вклад в сохранение природных ресурсов, но и повысили удобство взаимодействия с поставщиком коммунальной услуги.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, успех нового сервиса легко объясним. Электронная квитанция всегда под рукой — в компьютере или в мобильном приложении на смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажной. И уже 1-го числа месяца, следующего за расчетным, ее можно увидеть в Личном кабинете и получить по электронной почте.
В Личном кабинете также доступны сервисы:
— распечатка электронной квитанции;
— оплата квитанции банковской картой;
— информация об истории начислений и балансе лицевого счета, платежах, о переданных показаниях прибора учета;
— обратная связь.
Аналогичный функционал есть и в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно как после регистрации в Личном кабинете, так и без нее. Для этого необходимо на главной странице сайта https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.
По всем возникающим вопросам в процессе оформления подписки на электронную квитанцию волгоградцы могут обращаться:
— в подразделения энергосбытовой компании;
— в чат Контакт-центра на сайте;
— в Личном кабинете в форме обратной связи;
— по телефону «Горячей линии»: 13-99;
— по короткому номеру 8-844–13-99 (абоненты Волгоградской области со стационарных телефонов);
— по телефону 96-07-03 (мобильные абоненты Волгограда и региона).
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