Удобно и экологично: электронную квитанцию на оплату электроэнергии получают более 50 тысяч волгоградцев





Уже более 50 тысяч абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» перешли на электронную квитанцию, отказавшись от бумажного варианта. Тем самым они не только сделали свой вклад в сохранение природных ресурсов, но и повысили удобство взаимодействия с поставщиком коммунальной услуги.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, успех нового сервиса легко объясним. Электронная квитанция всегда под рукой — в компьютере или в мобильном приложении на смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажной. И уже 1-го числа месяца, следующего за расчетным, ее можно увидеть в Личном кабинете и получить по электронной почте.

В Личном кабинете также доступны сервисы:

— распечатка электронной квитанции;

— оплата квитанции банковской картой;

— информация об истории начислений и балансе лицевого счета, платежах, о переданных показаниях прибора учета;

— обратная связь.

Аналогичный функционал есть и в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт».

https://energosale34.ru выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа. Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции можно как после регистрации в Личном кабинете, так и без нее. Для этого необходимо на главной странице сайтавыбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.

По всем возникающим вопросам в процессе оформления подписки на электронную квитанцию волгоградцы могут обращаться:

— в подразделения энергосбытовой компании;

— в чат Контакт-центра на сайте;

— в Личном кабинете в форме обратной связи;

— по телефону «Горячей линии»: 13-99;

— по короткому номеру 8-844–13-99 (абоненты Волгоградской области со стационарных телефонов);

— по телефону 96-07-03 (мобильные абоненты Волгограда и региона).



