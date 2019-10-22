На Волжском трубном заводе началась шестая «Неделя без турникетов»





На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), шестой раз стартовала всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, в рамках акции с 21 по 25 октября с производством ВТЗ познакомятся более ста учащихся Волжского политехнического техникума (ВПТ). После обязательного инструктажа по технике безопасности студенты в сопровождении мастеров производственного обучения и специалистов ВТЗ посетят трубопрокатные, электросталеплавильный и энергетический цеха.

Для студентов-экологов организована специальная экскурсия на природоохранное сооружение — полигон захоронения отходов производства и потребления 3, 4 и 5 классов опасности.

«Подобные мероприятия — это бесценный опыт и возможность разглядеть особенности профессии, пообщаться с людьми, которые задействованы в процессе. Один день на реальном производстве дает, пожалуй, гораздо больше знаний и впечатлений, чем несколько лекций»,—поделился Денис Тонкачев, студент 3 курса специальности «Обработка металлов давлением» ВПТ.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит с 2014 года и является одним из элементов широкомасштабной профориентационной программы «Работай в России!». Акция направлена на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.



