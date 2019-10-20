Происшествия

В Волгограде мошенник в черном напустил туману и бесплатно заполучил 8-й IPhone

Происшествия 20.10.2019 09:21
2458 2
20.10.2019 09:21


Попытка продать Apple iPhone 8 через популярный сайт объявлений закончилась для жительницы Тракторозаводского района Волгограда потерей гаджета. Как сообщает ИА «Высота 102», потенциальный покупатель, с ног до головы одетый в черное, явился к даме домой, показал невнятное свидетельство о проведенной он-лайн оплате в виде скриншота, забрал смартфон и удалился. Женщина какое-то время ждала поступления средств на свой счет, но это был не тот случай. Мошенник, о котором теперь напоминает лишь фоторобот, составленный в полиции, испарился вместе с товаром. 

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