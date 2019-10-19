«Погорел на кафе»: бывшему главному архитектору Волгограда и Волжского предъявили обвинение





Директору департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александру Моложавенко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу СК России.

Следствием установлено, что обвиняемый незаконно выдал ООО «Порфир» разрешения от февраля и марта текущего года на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания по Фиолентовскому шоссе-134 (корпус 4 и здание кафе). В сообщении указано, что директор департамента достоверно знал, что законных оснований для этого нет, поскольку ООО «Порфир» условия в части обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения не выполнило, документ об исполнении технических условий на присоединение объекта к указанным инженерным коммуникациям не предоставило.

Отмечается, что указанные действия повлекли за собой существенное нарушение прав на благоприятную окружающую среду граждан, купивших помещения в этом комплексе, а также на водообеспечение в должных объемах.

Напомним, что директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Александр Моложавенко был задержан 17 октября оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю. Обвинение ему предъявили накануне следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

В Крым из Волгоградской области Моложавенко переехал в октябре 2016 года, являясь на тот момент главным архитектором Волжского. До этого в течение 15 лет работал в комитете по градостроительству и архитектуре Волгограда. Некоторое время являлся заместителем руководителя областного профильного ведомства.

На фото Моложавенко слева.