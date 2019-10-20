Расследования

«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмы

Расследования 20.10.2019 07:53
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20.10.2019 07:53


Семь месяцев в колонии-поселении предстоит провести жительнице Волгограда за серию мелких краж из сетевых магазинов, которые она не смогла довести до конца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда, каждый раз женщину задерживали, но она упорно шла на дело снова. Так, в сетевом магазине в августе прошлого года она похитила две банки кофе "EGOISTE Platinum", но вынести их не смогла - женщину задержали продавцы. Однако в ноябре она пришла уже в другой магазин, взяла со стеллажа шампунь-кондиционер "Лошадиная сила", три мужских дезодоранта "AXE Excite" и пыталась уйти не заплатив, но ее снова поймали. В третьем магазине она своровала две банки "Nescafe Gold" и 10 наборов шоколадных конфет марки "Merci". Все товары она положила в женскую сумку и пыталась скрыться, но ее опять задержали. 
Примечательно, что до этого женщина также неудачно промышляла в магазинах Тракторозаводского района. За содеянное ее приговаривали к обязательным и исправительным работам, и даже к 4,5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. 
Свою вину в совершении краж она полностью признала и просила рассмотреть ее дело в особом порядке - без судебного следствия. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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