К октябрю налоговики собрали в Волгоградской области 70,5 млрд рублей

Экономика 15.10.2019 17:03
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15.10.2019 17:03
Во все уровни бюджетной системы в Волгоградской области в январе-сентябре текущего года собрано 70,599 миллиарда рублей, что на 3,31 миллиарда или 5% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону.
За этот отчетный период из федерального бюджета возвращено на расчетные счета 2, 058 миллиарда рублей налога на добавленную стоимость организациям, реализующими на территории Волгоградской области инвестиционные проекты. Отмечается, что такое пополнение оборотных средств налогоплательщиков положительно скажется на развитии данных компаний и экономики в целом.
Налоговые поступления сформированы в основном за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, Единого налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения, земельного налога, транспортного налога и др.
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