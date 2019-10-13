Мусорный регоператор в Волгоградской области задумался о тарифах





Финансовые консультации по тарифообразованию на сумму 3 миллиона рублей заказал региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ООО «Управление отходами – Волгоград» провел закупку у единственного поставщика. Информации о том, кто окажет эту услугу регоператору, пока не приводится. Согласно документам закупки, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора заказчик выплатит исполнителю аванс в размере 1,5 миллиона рублей – половину от всей суммы.

В образце договора указано, что ООО «Управление отходами – Волгоград» заказывает экспертизу обосновывающих материалов на установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, экспертизу экономической обоснованности расходов (по статьям), необходимых для эффективного функционирования общества. А также экспертизу экономической обоснованности необходимой валовой выручки (НВВ), которая, по оценке экспертов, должна учитываться при установлении тарифов. Все исследования должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Управление отходами – Волгоград» - работает в Волгоградской области первый год - с 1 января 2019 года. В этом году был введен новый коммунальный тариф за вывоз мусора для населения, который стал отображаться в платежках в строке «Обращение с ТКО». В текущем году плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составляет 114 рублей 92 копейки, частном домовладении — 113 рублей 25 копеек. С учетом заказанных исследований можно предположить, что тарифы на вывоз мусора в Волгоградской области с 1 января 2020 года ожидают изменения.



