Главный фестиваль недвижимости Волгограда «Метрбум 2019» решает квартирный вопрос за 1 день

Экономика 11.10.2019 09:44 Реклама
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11.10.2019 09:44 Реклама
Волгоград – город, в котором хочется жить! Приходите 12 октября в Ворошиловский ТЦ на «Метрбум 2019» и убедитесь в этом сами.
Только здесь в один день представят свои лучшие проекты лидеры индустрии: «Долина», «Ваш выбор», «Стройсервис» (ТГП БИС), «Волгострой», «Пересвет-Юг», «Горстрой-Альянс.Ас», «ТМ-Строй», «Крео» во главе с флагманом в мире ипотеки и кредитования ПАО «Сбербанк», сообщили ИА «Высота 102» организаторы.
Более 35 современных новостроек, тысячи квадратных метров комфортного качественно нового жильяв готовых и строящихся домах — все объекты проверены и аккредитованы в ПАО «Сбербанк».
Участники фестиваля подготовили отличные предложения, скидки и акции — приобрести квартиру в день мероприятия можно на особенно выгодных условиях.
«Да, и еще — горячие новости! Сбербанк снизил ставки по ипотеке! — комментируют организаторы. — Согласитесь, это супер-новости для тех, кто давно задумывается о покупке новой квартиры. Узнать все подробности актуальных ипотечных программ от Сбербанка вы сможете на фестивале недвижимости Метрбум!».
Сэкономьте время на выборе квартиры — приходите на Метрбум 2019. Это реальная возможность выбрать и купить квартиру мечты за 1 день, изменить жизнь и сделать ее более комфортной и счастливой. Посещение фестиваля бесплатно.
12 октября с 10:00 до 19:00, в Ворошиловском ТЦ.
Главный фестиваль недвижимости Волгограда —«Метрбум 2019» ждет вас!
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