Экономика 09.10.2019 13:37
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09.10.2019 13:37
Клиент банка «Открытие» Екатерина Постоева стала первой россиянкой, завоевавшей гран-при конкурса лучших женских проектов в АТЭС «APEC BEST AWARD», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Волгоградский проект победительницы OOO «Морожко» по производству и реализации мягкого мороженого получил максимальное количество баллов от экспертного жюри, в состав которого вошли представители государственного и частного секторов, члены общественных организаций экономик АТЭС.
«Я счастлива получить эту награду. Ее вручение — свидетельство огромного внимания и поддержки женщин-предпринимателей в АТЭС», — сказала Екатерина Постоева. — Это дополнительная мотивация для меня искать новые идеи для производства своей продукции, расширять мой бизнес и вдохновлять других предпринимателей. Я также благодарна банку «Открытие», современные продукты и сервисы которого значительно облегчают задачу по развитию бизнеса».
«Мы поздравляем Екатерину Постоеву и рады, что такие активные предприниматели выбирают для обслуживания своего бизнеса банк «Открытие». Таких клиентов мы называем «неприниматели», потому что они не принимают мысли, что их бизнес достиг предела и постоянно развиваются. Убеждены, что именно «неприниматели» меняют наш мир. Мы помогаем им в реализации ярких и смелых проектов, предлагая современные бизнес-инструменты и выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса», — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
Финал ежегодного международного конкурса «APEC BEST AWARD» («APEC Business Efficiency and Success Target Award») прошел 2 октября в Чили в рамках форума АТЭС «Женщины и экономика».
Фото предоставлено Екатериной Постоевой.
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