



Проверку по факту похищения 20-летней жительницы хутора Нижнеяблочный Котельниковского района проводят сотрудники следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. Сигнал в полицию поступил о том, что вечером 7 октября девушку похитили на автомобиле отечественного производства от сельского дома культуры и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники следственного отдела и полицейские установили, что к совершению похищения причастен 23-летний мужчина, с которым девушка на протяжении двух последних лет поддерживала дружеские отношения. Выяснилось, что "похищение" было спланировано молодыми, чтобы добиться согласия родителей девушки на свадьбу. Сам "похититель" пояснил, что он уже несколько раз пытался ее засватать, однако родители не отдавали ее замуж. На следующий день после произошедшего, молодой человек привез "похищенную" девушку к ее родителям. На этот раз они согласились на сватовство по национальным обычаям и свадьбу.

Теперь следователи проведут проверку действий самих молодых людей. Лицам, заявившим о похищении в полицию, будет дана надлежащая правовая оценка в рамках действующего законодательства.

По словам Муджикова, случаи с "похищением невесты", существующие в традициях отдельных народов России, в работе Котельниковского МСО носят уже системный характер. Так, в августе текущего года, при аналогичных обстоятельствах была похищена другая 20-летняя жительница этого же населенного пункта. В обоих случаях при опросах девушки указали на добровольность принятых ими решений поехать со своими "похитителями".



