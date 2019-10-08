В Волгоградской области напавшую на ребенка овчарку застрелили из табельного оружия

Происшествия 08.10.2019 13:27
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08.10.2019 13:27
Происшествие с нападением среднеазиатской овчарки на 15-летнюю девочку-подростка произошло в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на ГУ МВД России по региону, прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции оценил ситуацию и, в соответствии с федеральным законом «О полиции», применил табельное оружие, нейтрализовав агрессивное животное. По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка. У пострадавшего от собаки ребенка зафиксированы укушенные раны ног.
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