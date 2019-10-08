Подвели итоги конкурса благоустройству набережной в ЖК «Бейкер стрит»





«Бейкер стрит» подвели в день 75-летия Волгоградской архитектуры. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, конкурс вызвал большой интерес как у студентов, изучающих архитектуру и дизайн, так и уже у работающих волгоградских архитекторов. Всего на суд профессионального жюри было представлено 9 работ. Итоги конкурса по благоустройству набережной имени Клементины Черчилль в жилом кварталеподвели в день 75-летия Волгоградской архитектуры. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, конкурс вызвал большой интерес как у студентов, изучающих архитектуру и дизайн, так и уже у работающих волгоградских архитекторов. Всего на суд профессионального жюри было представлено 9 работ.

Лучшим был признан проект Юлии Петровой и Александра Чапайкина, которые наиболее точно выполнили техническое задание конкурса. Примечательно, что Александр является всего лишь студентом 4 курса Архитектурной академии, и этот конкурс стал для него первой профессиональной победой.





Второе место занял Роман Чуватов. Он предложил смелое решение – перекинуть через пруд мост, аналогичный знаменитому Тауэрскому мосту в Лондоне.





Третья премия была присуждена Данилу Шаронову и Олесе Мухаметовой, в чьем проекте уделено большое внимание прогулочным террасам вокруг пруда с организацией мест для отдыха на воде.





Поощрительными премиями жюри отметило проекты Владислава Сафронова и Натальи Воробьевой, а также Виктории Пак и Нелли Беляевой.

Памятные дипломы от Союза архитекторов Волгограда и денежные премии от Группы компаний «Волгострой» были вручены всем победителям и участникам конкурса.

Для ребят, которые только начинают свой путь в профессии, это, наверняка, станет знаковым событием — их поздравили и пожелали доброго пути заслуженные архитекторы, чей вклад в развитие нашего города неоценим.

Грамоты и премии вручали руководитель Группы компаний «Волгострой» Евгений Бакурский и руководитель департамента по градостроительству и архитектуре Волгограда Эдвин Петров.

«Группа компаний «Волгострой» и дальше планирует поддерживать молодых архитекторов Волгограда. И поскольку помимо ЖК «Бейкер стрит» мы возводим еще несколько жилых комплексов, то данный конкурс – далеко не последний», — заявил Евгений Бакурский.



