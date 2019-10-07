Экономика

Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна

Экономика 07.10.2019 15:33
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07.10.2019 15:33


Сбербанк запускает новый̆ сервис, с помощью которого клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте DomClick.ru надо ввести свой номер СНИЛС, получить смс с информацией о заказе и направить ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в Сбербанк, а клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут.
Ранее для подтверждения занятости клиенту нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой̆ книжки. Этот процесс занимал до 3-х рабочих дней̆.
Новая услуга позволит клиентам, которым необходимо подтвердить занятость при оформлении ипотеки, собрать нужные документы и подать заявку в банк быстро и удобно. Зарплатным клиентам Сбербанка подтверждать занятость при оформлении ипотеки не нужно.
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»: «Сбербанк постоянно улучшает сервисы и старается сделать жизнь своих клиентов чуть проще. Теперь при оформлении ипотеки не нужно брать на работе копию трудовой̆ книжки, везти ее в банк, тратить свое время. Мы уверены, что новая услуга поможет клиентам банка быстрее получить ипотеку и приобрести собственное жилье».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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