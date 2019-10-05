В Волгоградской области назвали цену обмана дольщиков





В Волгоградской области собираются рассмотреть изменения в закон Волгоградской области о мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект внесен в областную думу. Согласно планируемым изменениям, будет утвержден региональный реестр проблемных домов вместо реестра обманутых дольщиков в связи с тем, что Минстрой РФ до сих пор не утвердил единый перечень таких объектов. Поэтому такие недострои, как ЖК «Атлант» и дома №9 и 10 в ЖК «Парк Европейский» пока не имеют статуса, который бы стал основанием для оказания помощи властей в их достройке, говорится в пояснительной записке законопроекта. Ведение такого реестра позволит доводить до ума недострои за счет бюджетных средств и заключенных соглашений с компаниями, которые берут на себя ответственность по введению проблемных объектов в эксплуатацию.

К слову, депутатам облдумы предстоит рассмотреть поправки в бюджет, которые касаются выделения средств на завершение недостроев. Так, с 2019 по 2021 годы планируется выделить 225 миллионов рублей на выкуп квартир за счет бюджета в проблемных ЖК, еще около 660 миллионов рублей получат строительные компании на подведение необходимых коммуникаций к домам, куда не могут переехать обманутые дольщики.



