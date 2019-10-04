В Волгограде подросток на машине устроил ДТП около школы

Происшествия 04.10.2019 15:24
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04.10.2019 15:24
На Спартановке в Волгограде около лицея №3 произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщает ИА «Высота 102», один из автомобилей в результате столкновения завалился на бок. По сведениям информагентства, причиной аварии стал несовершеннолетний, который находился за рулем одного из авто. Предположительно, он не справился с управлением. Подробности выясняются.
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