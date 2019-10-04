Расследования 04.10.2019 09:34
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04.10.2019 09:34
Организована проверка по факту смерти младенца, госпитализированного накануне вечером с борта самолета "Грозный Москва" в волгоградскую больницу. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР России по региону Наталия Куницкая, вечером 3 октября в лечебное учреждение Волгограда в состоянии клинической смерти был госпитализирован двухмесячный младенец, который несмотря на реанимационные мероприятия скончался. По данному факту организована доследствнная проверка.
По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. По пути следования "Москва – Грозный" на борту воздушного судна ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Гумрак" города Волгограда, откуда младенец в состоянии клинической смерти был госпитализирован. Несмотря на старания врачей реанимационного отделения больницы спасти малыша не удалось.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, воздушное судно, которое направлялось из Грозного в Москву, накануне в 16.30 совершило экстренную посадку в Волгограде. Причиной явилось резкое ухудшение самочувствия маленькой девочки, которую везли в столицу для лечения.
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