Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019





Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров — самую престижную номинацию ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России, который составляет «Коммерсант». В ежегодный рейтинг включаются ведущие топ-менеджеры компаний различных отраслей экономики и масс-медиа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер-Амелькина возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди коммерческих банков.

В число победителей в различных номинациях также вошли: заместитель президента- председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин, руководитель ИТ-блока банка «Открытие Сергей Русанов, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров, начальник управления корпоративных коммуникаций банка «Открытие» Наталья Рыжова, вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова.

Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли Владимир Крекотень, недавно назначенный генеральным директором компании «Открытие» брокер», а также Дмитрий Лаврентьев, директор по персоналу страховой компании «Росгосстрах», входящей в группу «Открытие».

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