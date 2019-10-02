Расследования

Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домов

Расследования 02.10.2019 16:09
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02.10.2019 16:09


Жители дома №10 по ул. Базарова в Волгограде в тревожном ожидании продолжения истории с появлением вышек связи рядом с многоэтажкой. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, они получили ответ из администрации Волгограда на свой запрос, который, по их мнению, не прояснил ситуацию. В частности, в департаменте муниципального имущества Волгограда жителям сообщили, что разрешение на размещение на участке рядом с домом было выдано в мае этого года ООО «ОРКОНТ» сроком на 3 года для  сооружения связи – металлического столба опоры двойного назначения. Выяснилось, что для этого были получены положительные заключения структурных подразделений мэрии. Причем одним из условий размещения опоры связи являлось установление санитарно-защитной зоны от радиопередающего объекта в соответствии с СанПиН. По мнению чиновников, это условие было выполнено, а потому оснований для отказа фирме в администрации города не увидели. 
Интересно, что еще одного обязательного документа – санитарно-эпидемиологического заключения, без которого ООО «ОРКОНТ» не может установить оборудование на вышке, на момент запроса департамента у компании не было. Как и проектной документации по строительству радиотехнического объекта. В компании пояснили чиновникам, что получением заключения управления Роспотребнаднадзора по Волгоградской области занимаются в ПАО «МТС», которое является владельцем передающих радиотехнических средств, планируемых к размещению на данном объекте. В свою очередь жителям дома №10 по ул. Базарова, которые обратились по этому поводу в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ведомстве сообщили, что с запросом по поводу получения такого разрешения к ним еще не обращались. При обращении в ведомство сотового оператора, пояснили в департаменте муниципального имущества, после проведения монтажа передающего радиотехнического оборудования специалисты Роспотребнадзора должны провести исследования по изучению интенсивности электромагнитных волн. И определить – будет ли соответствовать электромагнитная обстановка санитарно-эпидемиологическим нормам. Единственное, чем утешили жителей дома в мэрии, это сообщением, что их жалоба уже направлена в Роспотребнадзор для учета при подготовке санитарного заключения. То есть теперь все надежды жителей дома – на специалистов ведомства, которые и решат в конечном итоге, опасно ли будет для них столь тесное соседство с радиопередатчиком.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102» в расследовании, в Волгограде этим летом рядом с многоэтажными домами и социальными учреждениями в разных районах города появились вышки связи, которые, как предположили горожане, устанавливает какой-то оператор сотовой связи. А на улице Базарова,10 в Краснооктябрьском районе Волгограда такую вышку поставили едва ли не напротив подъезда. В связи с этим у людей возникли опасения по поводу безопасности подобных объектов для здоровья горожан. Больше всего волгоградцев возмутил тот факт, что никто из чиновников, кто давал разрешения на установку опор, не пришел к людям и не объяснил ни мотивацию своих действий, ни назначение данных объектов. 
А вот в Волжском сотового оператора по иску мэрии  обязали снести вышку, установленную в СНТ «Мичуринец». Арбитражный суд Волгоградской области признал этот объект незаконной постройкой, так как она была возведена без разрешения на строительство. Решение суда не вступило в законную силу. 

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