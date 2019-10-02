Международное агентство Moody's присвоило банку «Возрождение» позитивный прогноз





В лучшую сторону изменился рейтинг одного из старейших российских банков – банка «Возрождение». Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги банка в национальной и иностранной валютах с «Ba2» до «Ba1»: прогноз с прежнего статуса «развивающийся» изменен на «позитивный».

Позитивный прогноз отражает ожидания Moody's относительно вхождения «Возрождения» с 2018 года в крупнейшую финансовую группу ВТБ, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка.

Об общей тенденции на оптимистический прогноз в отношении «Возрождения» свидетельствуют и предыдущие «оценки» других известных рейтинговых агентств: так, на сегодняшний день банк «Возрождение» обладает рейтингами национальных агентств АКРА и Эксперт РА, которые были повышены в октябре 2018 года до уровней А-(RU) с прогнозом «стабильный» и «ruА-» с прогнозом «стабильный», соответственно.





Напомним, что «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. Сегодня банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.

В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.