Международное агентство Moody's присвоило банку «Возрождение» позитивный прогноз

Экономика 02.10.2019 08:57 Новости компаний
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02.10.2019 08:57 Новости компаний
В лучшую сторону изменился рейтинг одного из старейших российских банков – банка «Возрождение». Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги банка в национальной и иностранной валютах с «Ba2» до «Ba1»: прогноз с прежнего статуса «развивающийся» изменен на «позитивный».
Позитивный прогноз отражает ожидания Moody's относительно вхождения «Возрождения» с 2018 года в крупнейшую финансовую группу ВТБ, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка.
Об общей тенденции на оптимистический прогноз в отношении «Возрождения» свидетельствуют и предыдущие «оценки» других известных рейтинговых агентств: так, на сегодняшний день банк «Возрождение» обладает рейтингами национальных агентств АКРА и Эксперт РА, которые были повышены в октябре 2018 года до уровней А-(RU) с прогнозом «стабильный» и «ruА-» с прогнозом «стабильный», соответственно.
Напомним, что «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. Сегодня банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.
В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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