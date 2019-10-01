



Суд взыскал с руководителя строительной фирмы в пользу Российской Федерации 20 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба за уклонение от уплаты налогов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, 52-летняя Марина Пузикова, являясь директором ООО «Альянс-34», включала в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы с лжепредприятиями. Фактически же ООО «Альянс-34» приобретало товары и услуги у физических лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате неправомерного и необоснованного применения налоговых вычетов с января 2015 года по декабрь 2017 года с ООО «Альянс-34» не уплачен в бюджет Российской Федерации НДС на вышеназванную сумму.

Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Марина Пузикова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, с бизнесвумен в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Российской Федерации в лице ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда взысканы денежные средства в сумме 20 202 433 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



