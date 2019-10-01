Расследования

В Волгограде осужденная бизнесвумен вернет государству 20 миллионов рублей

Расследования 01.10.2019 13:13
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01.10.2019 13:13


Суд взыскал с руководителя строительной фирмы в пользу Российской Федерации  20 миллионов рублей в счёт возмещения ущерба за уклонение от уплаты налогов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, 52-летняя Марина Пузикова, являясь директором ООО «Альянс-34», включала в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы с лжепредприятиями. Фактически же ООО «Альянс-34» приобретало товары и услуги у физических лиц, не являющихся плательщиками НДС.  В результате неправомерного и необоснованного применения налоговых вычетов  с января 2015 года по декабрь 2017 года с ООО «Альянс-34» не  уплачен в бюджет Российской Федерации НДС на вышеназванную сумму. 
Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Марина Пузикова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того,  с бизнесвумен в счет возмещения    материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Российской Федерации в лице ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда взысканы денежные средства в сумме 20 202 433 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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