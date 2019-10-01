«Убивали на месте»: в Волгоградской области бездомных животных обрекали на смерть и мучения





Многочисленные нарушения в использовании субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных выявили аудиторы КСП Волгоградской области за 2018 год и начало 2019 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет аудиторов, в некоторых муниципальных образованиях по-прежнему предпочитают умерщвлять животных вместо того, чтобы создавать им приемлемые условия содержания, лечить, кормить, стерилизовать, а потом отпускать в привычную среду обитания.

Претензии контрольно-счетной палаты касались таких муниципалитетов, как Волгоград, Волжский, Дубовский, Еланский, Фроловский, Среднеахтубинский, Новониколаевский районы. Правда, кое-какие подвижки в деле гуманного отношения к бездомным животным все-таки есть. Так, если в 2018 году из 3672 отловленных безнадзорных животных было уничтожено 3219 (87,7%), то за первое полугодие 2019 года из отловленных 912 животных было уничтожено 542 (59,4%). Однако даже таких цифр могло и не быть, если бы деятельность организаций, получивших бюджетные деньги на отлов и содержание животных, контролировалась в должной мере комитетом ветеринарии Волгоградской области и местными чиновниками.

В частности, в некоторых муниципальных образованиях отловленные животные уничтожались на месте, по решению так называемых ловцов, решивших, что собаки агрессивные или нежизнеспособные. Таким образом были отправлены на тот свет 570 собак в рамках исполнения муниципальных контрактов ИП Крыловой И.А и ИП ВВ. Руссковым. При том умерщвление нежизнеспособных животных могло производиться только по результатам осмотра специалистами городских и районных станций по борьбе с болезнями животных.

Аудиторы выяснили также, что при выполнении муниципальных контрактов в 2018 году ИП Зубенко Е.В. и ООО «Промкомплект» были отправлены на тот свет почти тысячу собак. При этом жестокие решения принимались человеком с поддельным дипломом о ветеринарном образовании. А около полумиллиона рублей были потрачены не на содержание животных, а на их прямое убийство «без суда и следствия». В Новониколаевском районе Волгоградской области ловцы бездомных животных додумались до того, что просто бросали отраву в местах скопления бродячих собак.

Не соблюдались требования и в пунктах временного содержания животных. Так, в МКП «Горпитомник» и в ООО «УСЭС» вольеры не были оборудованы освещением, отоплением, а индивидуальные предприниматели Зубенко и Руссков содержали собак в коровниках в Среднеахтубинском районе.

Но даже те собаки, которым повезло не погибнуть от рук жестоких и алчных исполнителей муниципальных контрактов, не желающих тратить бюджетные деньги на гуманное содержание животных, порой заканчивали свою жизнь в мучениях. Специалисты КСП выяснили, что в МКП «Горпитомник» из отловленных в 2018 году 854 собак только 209 были переданы волонтерам. А почти 300 животных были умерщвлены из-за парвовирусного и коронавирусной энтерита после 40 -117 дней содержания. При этом умерщвлять собак по этой причине было запрещено.

Кроме того, в феврале- апреле 2019 года по причине указанного заболевания погибли 286 собак, которые содержались от 2 до 139 дней. Это заболевание выявлялось в этом учреждении у собак ежемесячно, с сентября 2018 года по апрель 2019 года, что явилось причиной гибели в общей сложности 570 животных.

При этом в понятие «содержание отловленных безнадзорных животных» входит осуществление профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных. Это, сделали вывод аудиторы, свидетельствует о ненадлежащем выполнении МКП «Горпитомник» требований по содержанию животных, что привело к эпидемии данного заболевания среди животных и неэффективному использованию субвенций.

Данное заключение только подтвердило правоту волонтеров, которые некоторое время назад обвинили руководство МКП «Горпитомник» в жестоком обращении с животными из-за невыносимых условий содержания животных – недостаточного количества вольеров и как следствие, недоедания и быстрого распространения инфекций в переполненных клетках.

При этом необходимо отметить, что в Волгоградской области выделяется недостаточно средств для гуманного обращения с животными. Аудиторы КСП проанализировали состояние дел в этой сфере в Нижегородской области, где в 2019 году на отлов, стерилизацию и возвращение животных в прежнюю среду обитания было выделено более 32 миллионов рублей. Для сравнения – в Волгоградской области всего около 10 миллионов рублей. Именно поэтому в Нижегородской области процент безнадзорных животных, подвергнутых эвтаназии, в 2018 году серьезно снизился по отношению к 2016 году с 51 % до 7,6 % от общего количества отловленных животных.

Согласно расчетам, подготовленным комитетом ветеринарии Волгоградской области, на проведение мероприятий по отлову, содержанию, в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, на возврат животных, на 2020 год потребуются средства областного бюджета в размере почти 30 миллионов рублей из расчета 4000 голов.

Следовательно, на выполнение данных мероприятий в отношении всех бездомных псов и котов, выявленных на территории Волгоградской области по данным мониторинга, проведенного в мае этого года (27500 особей), потребуется ориентировочно 205 млн. рублей. Вряд ли эти деньги будут выделены в необходимом объеме. А значит, убийства несчастных бездомных животных под различными предлогами продолжатся.



