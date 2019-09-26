Экономика

Техника в помощь: волгоградские аграрии выбирают мощь и надежность

Экономика 26.09.2019 16:19 Реклама
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26.09.2019 16:19 Реклама


По окончании очередного сельскохозяйственного года, когда большая часть урожая уже убрана, волгоградские аграрии поделились с ИА «Высота 102» своим опытом в выборе и применении техники. 
Производительность, легкость и простота обслуживания, немаловажным фактором становится соотношение «цена-качество» — показатели, которые необходимо учесть при выборе «железного» помощника. Один из таких – трактор RSM 2375 производства Ростсельмаш.
Владельцы трактора среди преимуществ техники выделяют простоту, комфорт, легкость управления и обслуживания, экономичность. Из-за климатических и рельефных особенностей Волгоградской области особо ценятся машины, мощностью 300-400 л.с. 
Глава КФХ из Серафимовичского района Котов Виталий рассказал, что в его хозяйстве уже 6 тракторов RSM 2375.

Первую машину в хозяйстве купили еще пять лет назад, и техника не разочаровала. Виталий отмечает, что трактор легок в обслуживании, очень экономичен. Благодаря отличному качеству и оптимальной цене в хозяйстве ежегодно приобретается новая машина. 
Трактора производства Ростсельмаш задействованы в бороновании, культивации, севе 13 тыс. га земли, принадлежащей КФХ Котов В.В. Сдвоенные колеса, так называемая «спарка», помогает выйти в поле чуть раньше соседей, что при таких объемах немаловажно. С экономической точки зрения тоже одни преимущества – уменьшается статья расходов по затратам на топливо.
У трактора RSM 2375 мощный и надежный турбированный двигатель с мотором Cummins мощностью 375 л.с., высокопроизводительная гидравлическая система и долговечная коробка передач.
Заместитель директора ООО КХ Трафимова Н.В. из Новониколаевского района отмечает, что трактору RSM 2375 они доверяют только самую сложную и ответственную работу: весеннюю вспашку, осеннее дискование стерней и глубокое рыхление. 

«У нас в хозяйстве это первый трактор. Обрабатываем мы порядка 1700 га. Трактор ни разу не подвел, — отмечает управляющий хозяйством Александр Трафимов, — он мощный, энергонасыщенный, надежный, удобный в эксплуатации, экономичный. Могу сказать про эту технику только самое хорошее».
Механизаторы отмечают и комфортные условия в кабине: отличный обзор, удобство расположения всех органов управления, наличие климат-контроля, шумоизоляции. «Все это позволяет повысить производительность труда и добиться более высоких результатов», — уверены в хозяйствах. 
Справка:
RSM 2375 — полноприводный сельскохозяйственный тягач, предназначенный для выполнения любых полевых работ. Большое значение имеет, что мосты шарнирно-сочлененных тракторов Ростсельмаш изначально спроектированы для работы на спаренной, строенной или одинарной резине. Конструкция мостов значительно снижает трудоемкость текущего обслуживания и ремонта. Так, при многих ремонтных операциях не придется даже колес снимать.
Надежный двигатель всегда обеспечит надежный запуск в любую погоду и при работе в тяжелых условиях.
На тракторе установлены осветительные приборы: 2 фары дальнего света, 2 рабочих фары на решётке радиатора, 2 рабочих фары на передних крыльях, 4 рабочих фары на задних крыльях. 
Баки общей эксплуатационной емкостью 871 л расположены в геометрическом центре машины. Такая компоновка гарантирует постоянство развесовки по осям. А она, с точки зрения агротехники, практически идеальна.
Общий вес трактора Ростсельмаш RSM 2375 в базовой комплектации составляет 11690 кг. 

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