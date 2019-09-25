Экономика 25.09.2019 16:33
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25.09.2019 16:33
Индивидуальный предприниматель Терентьев Н.М. взыскал с ООО "Волгоградская неотложка" сумму в размере 10 403 929,6 рублей, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. ООО "Волгоградская неотложка" - единственная частная скорая медицинская помощь Волгограда, обжаловало решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но безуспешно. Решение вступило в законную силу.
Согласно материалам дела, ИП Терентьев Н.М. (арендодатель) и ООО "Волгоградская неотложка" (арендатор) 1 января 2017 года заключили договор аренды транспортных средств с правом выкупа, во исполнение условий которого арендатору во временное пользование было переданы шесть автомобилей. Из них два - модели SOLLERS A-BF и четыре – скорой медицинской помощи. Ежемесячная оплата за каждое транспортное средство составляла 280 238 рублей. Срок окончания договора истекал 31 марта 2019 года. Однако 2 июля 2018 года ООО "Волгоградская неотложка" сообщило ИП Терентьеву Н.М. о расторжении договора аренды с 1 июля 2018 года. Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском, поводом для него послужило ненадлежащее исполнения арендатором обязательств по оплате за пользование автомобилями.
По расчету истца, задолженность ответчика за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года составила 9 218 486,60 руб. На сумму задолженности истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 050 443,03 рубля за период с 21 февраля 2017 года по 13 февраля 2019 года. Изучив материалы дела, суд признал исковые требования обоснованными, а расчет задолженности и процентов верными.
По решению суда, ООО "Волгоградская неотложка" также выплатит в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 74 345 рублей.
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