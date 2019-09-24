Владимир Шкарин вступил в должность ректора Волгоградского медуниверситета





Сегодня новый ректор ВолГМУ Владимир Шкарин официально вступил в должность. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в университете. Нового руководителя вуза коллективу представил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Профильное ведомство заключило с бывшим вице-губернатором Волгоградской области, кандидатом медицинских наук трудовой договор сроком на 5 лет.

Выборы ректора медуниверситета состоялись 27 июня. 172 делегата конференции из 183 проголосовали за кандидатуру Владимира Шкарина. На должность также претендовал Андрей Воронков - заместитель директора филиала университета в Пятигорске. Прежний ректор Владимир Петров руководил ВолГМУ с 1990 года на протяжении 28 лет. Минздрав назначил Заслуженного врача РФ президентом вуза.

Владимиру Шкарину 42 года. В 1999 году окончил Волгоградскую государственную медицинскую академию по специальности «Стоматология». В 2010 году завершил обучение в академии госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2002 по 2008 годы являлся замглавного врача Ленинской ЦРБ, с 2008-го по 2012 год был председателем комитета здравоохранения администрации Волгограда. С 2012 года – начальник облздрава Волгоградской области. В декабре 2017 года утвержден заместителем губернатора Волгоградской области.

В июле текущего года получил благодарность Президента РФ Владимира Путина «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

По итогам выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года, избран депутатом Волгоградской областной думы по списку партии «Единая Россия».



