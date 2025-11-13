Яблоки, огурцы и детское питание попали в топ-3 по подорожанию





В Волгоградской области снова изменились ценники на некоторые продукты питания. По данным Волгоградстата, лидером по подорожанию стали яблоки. Эти фрукты прибавили в цене 5,24% - средняя стоимость килограмма достигла почти 120 рублей. При этом даже бананы дорожали скромнее – всего на 1,41% (144,74 рубля за кг).

На втором месте по росту цен оказались огурцы. Их стоимость выросла на 5% - до 140 рублей. В то же время на рынках продают эти овощи уже и по 200 и даже по 250 рублей.



Тройку самых подорожавших продуктов замыкают овощные консервы для детского питания. Они стали стоить больше почти на 4% (697,76 рубля за кг).



Также на прошедшей неделе заметно подорожали баранина – на 3,58% (765,19 рубля за кг), сосиски и сардельки – на 3,43% (478,4 рубля).



В то же время на 1,3% подешевели яйца (74,11 рубля за десяток), морковь – на 2,5% (36,7 рубля). Лук и свекла подорожали незначительно. А вот гречка подросла в цене на 2,81% (53,75 рубля за кг).



Фото V102.RU (архив)