Объем расходов жителей на коммуналку подсчитал Волгоградстат

Экономика 13.11.2025 07:46
Жители Волгоградской области отдали за платные услуги 180,1 млрд рублей за период с января по сентябрь 2025 года. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре платных услуг, оказанных населению, основную долю – 79,4% от общего объема – занимают шесть видов услуг: коммунальные – 19,0%, транспортные – 15,1%; бытовые – 15,0%, телекоммуникационные – 11,9%; медицинские – 11,5%; системы образования – 6,9%.

В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 30,6%, ремонт и строительство жилья и других построек – 21,3%, а также на парикмахерские и косметические услуги – 15,8%.


