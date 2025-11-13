В России начнёт действовать ГОСТ на места для выгула и дрессировки собак





1 апреля 2026 года в России вступят в силу правила к обустройству площадок для выгула и дрессировки собак. Требования уже утверждены Росстандартом и должны помочь навести порядок в соответствующей сфере.

- Новый ГОСТ направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей, - проводит ТАСС комментарий Росстандарта.

По информации специалистов, документ вводит требования к проектированию и содержанию специализированных территорий. Кроме того, он чётко разграничивает такие площадки по функционалу. В частности, стандартизированы: «инфраструктура для владельцев собак», «игровая площадка для собак», «маршрут для прогулок с собаками». Также разделены понятия об игровых и дрессировочных площадках.

Одно из нововведений - требования к площади. Игровая площадка не может быть менее 200 кв. метров. При этом территория для дрессировки потребуется ещё больше – не менее 1,5 тыс. «квадратов». Также прописаны требования к ограждению – оно не может быть менее 2 метров.

Позаботились эксперты и о соблюдении санитарных норм. Теперь на площадках для животных должны обязательно находиться специальные контейнеры для отходов и дозаторы с пакетами. Подробно регламентированы в ГОСТе требования к освещению, а также установке дрессировочного оборудования.

Отметим, новые нормы разработаны «Институтом развития городов Республики Татарстан» и «Союзом общественных кинологических организаций - Российская кинологическая федерация», а также общественными организациями «Кинология-XXI век» и «Собакин город».