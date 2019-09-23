Экономика

Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублей

Экономика 23.09.2019 14:30
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23.09.2019 14:30


Администрация Волгограда объявила три электронных аукциона на привлечение кредитных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, общая сумма займов составляет 1 миллиард 100 миллионов рублей. Кредитные средства могут быть использованы мэрией в срок до 366 дней. Использование займов может обойтись казне города в 88 миллионов рублей. 

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