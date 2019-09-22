В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из Михайловки

Происшествия 22.09.2019 08:52
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22.09.2019 08:52Двое человек погибли сегодня ночью при пожаре в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, возгорание произошло около 2.30 ночи в частном доме по улице Чкалова. Спасти не удалось двух женщин - 60 и 90 лет. Причины возгорания уточняются.
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