Происшествия

В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из Михайловки

Происшествия 22.09.2019 08:52
371 0
22.09.2019 08:52

Двое человек погибли сегодня ночью при пожаре в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, возгорание произошло около 2.30 ночи в частном доме по улице Чкалова. Спасти не удалось двух женщин - 60 и 90 лет. Причины возгорания уточняются.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
38265 14
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)
16.09.2019 15:36
17868 20
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя
19.09.2019 12:15
21888 17
Происшествия
21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
10344 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2019 11:38
Происшествия 21.09.2019 11:38
1657 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
14733 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
2752 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 12:15
Происшествия 19.09.2019 12:15
21888 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 12:10
Происшествия 19.09.2019 12:10
6290 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 09:54
Происшествия 19.09.2019 09:54
4978 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 12:46
Происшествия 18.09.2019 12:46
1715 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 08:48
Происшествия 18.09.2019 08:48
10397 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 08:40
Происшествия 18.09.2019 08:40
38265 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 15:18
Происшествия 17.09.2019 15:18
11367 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 11:11
Происшествия 17.09.2019 11:11
4841 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 09:56
Происшествия 17.09.2019 09:56
3035 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 09:35
Происшествия 17.09.2019 09:35
4964 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 20:32
Происшествия 16.09.2019 20:32
5813 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:20
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротстваСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области пожар унес жизни двух пенсионерок из МихайловкиСмотреть фотографии
20:54
Волгоградский «Ротор» проиграл «Балтике» в КалининградеСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области потеряли силачейСмотреть фотографии
17:33
Федеральный центр дает Волгоградской области на расселение аварийных домов 1,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:24
Роструд насчитал в Волгоградской области сотни вакансий с зарплатой 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:19
Волгоградца оштрафовали за позорный комментарий в социальной сетиСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде уставший водитель устроил месиво на московской трассе: 2 погибли, 2 пострадали (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области пассажиры двух отечественных авто выжили после столкновения лоб в лобСмотреть фотографии
10:58
В селе Волгоградской области новый ФАП закопали в землюСмотреть фотографии
09:14
В Волгоградской области нашли водителя, который сбил ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:22
Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художникуСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области замирают стройкиСмотреть фотографии
16:02
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:02
Администрацию Волгограда «приговорили» к ликвидации 15 свалок в городских лесахСмотреть фотографии
14:15
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери Смотреть фотографии
13:12
Жителям Волгоградской области вернули деньги по двойным платежкамСмотреть фотографии
12:59
Бродячего убийцу убрали с улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде поднимают закатанные в асфальт люкиСмотреть фотографии
12:17
Обманутым дольщикам скандального долгостроя под Волгоградом бросили спасательный кругСмотреть фотографии
11:45
Махинация на 15 миллионов при расчистке ерика в Волгоградской области потянула на уголовное делоСмотреть фотографии
10:18
Осужденному в Астрахани мошеннику светит новый срок за продажу чужих квартир в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Банан в помощь!: В Волгограде горожане рванули на работу на велосипедахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе Смотреть фотографии
09:18
В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в террористыСмотреть фотографии
16:54
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупциюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 