Экономика

Федеральный центр дает Волгоградской области на расселение аварийных домов 1,5 миллиарда рублей

Экономика 21.09.2019 17:33
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21.09.2019 17:33


Почти 1,5 миллиарда рублей выделит Волгоградской области Фонд содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Соглашение, устанавливающее объем финансирования на 2019-2021 годы, подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и генеральным директором - председателем правления госкорпорации Константином Цициным. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. 
Согласно подписанному документу, Фонд обязуется предоставить Волгоградской области в 2019 году 586,3 миллиона рублей, в 2020 году — 446,7 миллиона рублей, в 2021 году — 446,7 миллиона рублей на реализацию мероприятий программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 1 января 2012-го до 1 января 2017 года.
На территории Волгоградской области в настоящее время реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 2025 года предстоит расселить более 170 тысяч квадратных метров аварийного фонда, новое жилье получат почти 11 тысяч жителей региона. Общий объем финансового обеспечения программы составит порядка шести миллиардов рублей, подписанное сегодня соглашение определяет объем финансирования на первые три года.
В апреле 2019 года утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в мае Андрей Бочаров и Константин Цицин подписали договор, после заключения которого регион получил авансовый платеж на сумму 175,9 миллиона рублей. В этом году переселение граждан идет в Волгограде и Волжском, все работы выполняются в графике. С 2020 года в программу включатся еще 13 муниципальных районов и городских округов Волгоградской области.
В Волгоградской области уже полностью решен вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, — это 488 многоквартирных домов площадью 176,7 тысячи квадратных метров. Порядка 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье.

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