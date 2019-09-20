Культура

Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художнику

Культура 20.09.2019 20:22
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20.09.2019 20:22


Установленный прямо на гранитном парапете памятник художнику Виктору Лосеву открыли сегодня на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественной церемонии присутствовалм автор бронзовой скульптуры - заслуженный художник России Сергей Щербаков, а также глава Волгограда Виталий Лихачев. 

 
Волгоградский художник-импрессионист Виктор Лосев (1926 — 1995) создал тысячи работ на тему мирной жизни Сталинграда-Волгограда. Он писал в основном на пленэре, прямо на улицах города. Известна история о том, как директор магазина «Химреактивы», в подвале которого хранились полотна раннего Лосева, распорядился сжечь картины. Были уничтожены более 300 работ. Тогда Виктора Лосева поддержали ценители искусства со всего Советского Союза. Художник получил тысячи писем. Позже Лосев стал автором еще нескольких сотен работ, многие из которых и по сей день хранятся в семьях простых волгоградцев.
С 2016 года в мае в Волгограде проходит фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». Современные художники, по примеру Виктора Лосева, выходят работать прямо на улицы и создают новые произведения, отражающие всю красоту, яркость, душевность и романтику городского пространства.

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