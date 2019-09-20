Экология 20.09.2019 09:59
13063 14
20.09.2019 09:59
Провести проверку и выяснить причины массовой гибели птиц и рыбы в пруду, который расположен в жилом комплексе «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда – с такой просьбой обратился застройщик ЖК в несколько ведомств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Инвестиционно-строительная компания «Волгострой», обращения направлены в Волгоградскую межрайонную прокуратуру, городскую и районную прокуратуру, департамент городского хозяйства администрации Волгограда и управление Роспотребнадзора. Поводом послужил массовый мор рыбы, обитающей в пруду, неприятный запах, который идет от водоема.
По свидетельству местных жителей, здесь видели и мертвых уток. Черепахи, которые тоже обитали в пруду, выползают на сушу. На днях одну из черепах спасли местные жители и отвезли ее в другой пруд в Городищенском районе. Волгоградцев беспокоит тот факт, что в пруду поднимается уровень воды и наблюдается бурление. Горожане предполагают, что в пруд нелегально сбрасывают какие-то загрязняющие вещества. По одной из версий, к загрязнению пруда могут иметь отношение расположенные неподалеку автомойки.
Однако точный источник несанкционированного слива в пруд будет установлен только после проведенного расследования. Накануне, как стало известно ИА «Высота 102», из водоема уже взяли пробы воды.
В компании застройщика хотят как можно быстрее установить причину гибели пруда. Ведь этот водоем был обустроен несколько лет назад с особой любовью для жителей «Бейкер стрит» и потребовал немалых инвестиций. Сюда были запущены мальки зеркального карпа, толстолобика, белого амура. И новая среда обитания явно понравилась представителям подводного животного мира - рыба здесь стала стремительно размножаться.
Кроме того, застройщик переложил канализационные трубы и ливневку, чтобы не допустить загрязнения водоема. По соглашению ООО «Инвестиционно-строительная компания «Волгострой» с администрацией Волгограда и комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в благоустройство пруда было вложено около 100 миллионов рублей. Территория водоема стала одной из достопримечательностей жилого комплекса и любимым местом прогулок горожан.
Однако в результате незаконных действий неизвестных лиц в акватории водоема сложилась опасная экологическая ситуация. Жители хотят, чтобы виновники были найдены как можно быстрее.
Реклама
Популярное по теме
13.09.2019 20:11
45156 42
09.09.2019 13:15
15201 16
20.09.2019 09:59
13064 14
Администрацию Волгограда «приговорили» к ликвидации 15 свалок в городских лесах20.09.2019 15:02
На юге Волгограда завод по переработке алюминия регулярно отравлял воздух19.09.2019 10:03
В Волгограде жители забили тревогу из-за побелевшей Царицы18.09.2019 15:43
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо народа16.09.2019 14:12
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублей16.09.2019 11:59
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей дома15.09.2019 08:39
На свалках Волгоградской области защитят кандидатские15.09.2019 08:10
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом13.09.2019 20:11
К руководству природного парка Волго-Ахтубинская пойма у прокуроров возникли вопросы13.09.2019 11:37
Оно течет повсюду: в Волгограде жилой дом захлебнулся в канализации09.09.2019 13:15
В Волго-Ахтубинской пойме объявлен карантин из-за пожирателя ясеней05.09.2019 17:23
Дети Волгограда обратились к горожанам с просьбой беречь природу05.09.2019 17:06
«Управление отходами – Волгоград»: утилизация покрышек – ответственность автовладельца05.09.2019 12:25
На фестивале энергосбережения #ВместеЯрче региональный оператор провел экологическую акцию для детей02.09.2019 17:42
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентября30.08.2019 18:09
Реклама