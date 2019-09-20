Экология

В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе

Экология 20.09.2019 09:59
13063 14
20.09.2019 09:59



Провести проверку и выяснить причины массовой гибели птиц и рыбы в пруду, который расположен в жилом комплексе «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда – с такой просьбой обратился  застройщик ЖК в несколько ведомств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Инвестиционно-строительная компания «Волгострой», обращения направлены в Волгоградскую межрайонную прокуратуру, городскую и районную прокуратуру, департамент городского хозяйства администрации Волгограда и управление Роспотребнадзора. Поводом послужил массовый мор рыбы, обитающей в пруду, неприятный запах, который идет от водоема.
По свидетельству местных жителей, здесь видели и мертвых уток. Черепахи, которые тоже обитали в пруду, выползают на сушу. На днях одну из черепах спасли местные жители и отвезли ее в другой пруд в Городищенском районе. Волгоградцев беспокоит тот факт, что в пруду поднимается уровень воды и наблюдается бурление. Горожане предполагают, что в пруд нелегально сбрасывают какие-то загрязняющие вещества. По одной из версий,  к загрязнению пруда могут иметь отношение расположенные неподалеку автомойки.
Однако точный источник несанкционированного слива в пруд будет установлен только после проведенного расследования. Накануне, как стало известно ИА «Высота 102», из водоема уже взяли пробы воды. 


В компании застройщика хотят как можно быстрее установить причину гибели пруда. Ведь этот водоем был обустроен несколько лет назад с особой любовью для жителей «Бейкер стрит» и потребовал немалых инвестиций. Сюда были запущены мальки зеркального карпа, толстолобика, белого амура. И новая среда обитания явно понравилась представителям подводного животного мира - рыба здесь стала стремительно размножаться.
Кроме того, застройщик переложил канализационные трубы и ливневку, чтобы не допустить загрязнения водоема. По соглашению ООО «Инвестиционно-строительная компания «Волгострой» с администрацией Волгограда и комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в благоустройство пруда было вложено около 100 миллионов рублей. Территория водоема стала одной из достопримечательностей жилого комплекса и любимым местом прогулок горожан.
Однако в результате незаконных действий неизвестных лиц в акватории водоема сложилась опасная экологическая ситуация. Жители хотят, чтобы виновники были найдены как можно быстрее. 

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