Экономика 17.09.2019 13:11
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17.09.2019 13:11
Порядка 19 тысяч организаций были закрыты за три года в Волгоградской области, из которых 3,7 тысячи – с начала текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, причиной исключения данных организаций из Единого государственного реестра юридических лиц является предоставление недостоверной информации о руководителе, учредителях или адресе места нахождения. Это также компании, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчетными счетами в течение года.
Напомним, что в Волгоградской области за 8 месяцев этого года прекратили свою деятельность почти 3,7 тысячи организаций, об этом недавно сообщил Волгоградстат. Однако пояснений, почему это произошло, не было.
В УФНС по региону пояснили, что проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ – регулярная работа налоговых органов. Все это проводится, чтобы обезопасить налогоплательщиков от таких негативных последствий взаимодействия, как не оплата предоставленных услуг, доначисление налогов, сокрытие денежных средств, не представление оплаченной услуги, невозможность последующего урегулирования спорных вопросов в судебном порядке, а также других ситуаций, возникающих при сотрудничестве с рисковыми контрагентами.
В результате такой работы, за последние 5 лет доля компаний с признаками фиктивности сократилась с 24% до 1,59%. В целом по России этот показатель составляет 3,36%. В УФНС отметили, что с 1 января 2016-го по 1 января 2019 года выросла доля «реального бизнеса», осуществляющего свою деятельность на территории региона. Общее количество налогоплательщиков организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих налоговую отчетность, за этот период выросло на одну тысячу.
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