Происшествия 12.09.2019 12:45
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12.09.2019 12:45
Переброску запрещенных средств при помощи квадрокоптера пресекли сотрудники исправительной колонии №24 в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, сигнал об обнаружении беспилотника поступил от младшего инспектора отдела безопасности, производившего обход внутренней запретной зоны учреждения. На месте происшествия сотрудники обнаружили и изъяли два сотовых телефона, два зарядных устройства к ним и две сим-карты.
Шесть сотовых телефонов также были обнаружены в ходе досмотра автомобиля со стройматериалами на транспортном КПП. Запрещенные предметы находились в пакетах, обмотанных скотчем, которые были спрятаны ухищренным способом в банках с краской.
По фактам изъятия запрещенных предметов в учреждении проводится проверка.
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