Происшествия

Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»

Происшествия 12.09.2019 12:45
897 1
12.09.2019 12:45


Переброску запрещенных средств при помощи квадрокоптера пресекли сотрудники исправительной колонии №24 в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, сигнал об обнаружении беспилотника поступил от младшего инспектора отдела безопасности, производившего обход внутренней запретной зоны учреждения. На месте происшествия сотрудники обнаружили и изъяли два сотовых телефона, два зарядных устройства к ним и две сим-карты.
Шесть сотовых телефонов также были обнаружены в ходе досмотра автомобиля со стройматериалами на транспортном КПП. Запрещенные предметы находились в пакетах, обмотанных скотчем, которые были спрятаны ухищренным способом в банках с краской.
По фактам изъятия запрещенных предметов в учреждении проводится проверка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икры
05.09.2019 13:07
12435 11
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)
21.08.2019 08:59
16213 16
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
15.08.2019 11:15
24349 4
Происшествия
12.09.2019 07:27
Происшествия 12.09.2019 07:27
5091 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 15:04
Происшествия 11.09.2019 15:04
2156 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 14:43
Происшествия 11.09.2019 14:43
1442 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 10:17
Происшествия 11.09.2019 10:17
3705 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 15:05
Происшествия 10.09.2019 15:05
999 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 12:00
Происшествия 10.09.2019 12:00
1182 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 11:43
Происшествия 10.09.2019 11:43
1456 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 11:30
Происшествия 10.09.2019 11:30
2155 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.09.2019 09:54
Происшествия 10.09.2019 09:54
2969 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2019 20:42
Происшествия 09.09.2019 20:42
4314 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2019 17:08
Происшествия 09.09.2019 17:08
2368 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2019 14:13
Происшествия 09.09.2019 14:13
9633 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.09.2019 10:59
Происшествия 09.09.2019 10:59
2928 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2019 20:15
Происшествия 08.09.2019 20:15
10629 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2019 16:40
Происшествия 08.09.2019 16:40
4208 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»Смотреть фотографии
15:15
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайнСмотреть фотографии
15:07
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусыСмотреть фотографии
14:27
Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животныхСмотреть фотографии
12:45
Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки Смотреть фотографии
12:01
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборахСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашишСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организацийСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде задержана экс-координатор штаба НавальногоСмотреть фотографии
10:00
Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезомСмотреть фотографии
09:53
Верующие соборно празднуют день святых покровителей ВолгоградаСмотреть фотографии
07:27
Три человека погибли на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Напуганному талибами гражданину Афганистана не удалось обрести в Волгограде убежищеСмотреть фотографии
17:32
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку Смотреть фотографии
17:18
Вот и решили: в Волгограде детскую сцену во дворе отдали под мусорную площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Волгоградское УФАС проследило подозрительно долгий путь анализовСмотреть фотографии
15:13
Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксуСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседаСмотреть фотографии
14:43
Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллионаСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области требуют отменить итоги выборов главы сельского поселенияСмотреть фотографии
13:31
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушенийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области злостного алиментщика отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде у пожарного парохода «Гаситель» завершается устройство пешеходных дорожекСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде легковушка столкнулась с автобусом и троллейбусом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 