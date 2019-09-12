



Переброску запрещенных средств при помощи квадрокоптера пресекли сотрудники исправительной колонии №24 в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, сигнал об обнаружении беспилотника поступил от младшего инспектора отдела безопасности, производившего обход внутренней запретной зоны учреждения. На месте происшествия сотрудники обнаружили и изъяли два сотовых телефона, два зарядных устройства к ним и две сим-карты.

Шесть сотовых телефонов также были обнаружены в ходе досмотра автомобиля со стройматериалами на транспортном КПП. Запрещенные предметы находились в пакетах, обмотанных скотчем, которые были спрятаны ухищренным способом в банках с краской.

По фактам изъятия запрещенных предметов в учреждении проводится проверка.



