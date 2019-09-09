Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думе









Состав Волгоградской областной думы обновится примерно на 60%. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам выборов, заявил секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков, сообщает ИА «Высота 102». По территориальным группам партия рассчитывает получить дополнительно 11 мандатов. С учетом победы кандидатов-единороссов в 17 мажоритарных округах, всего «ЕР» в новом созыве заксобрания представят 28 депутатов из 38. 5 мандатов получает КПРФ, по два – ЛДПР и «Справедливая Россия», 1 – «Партия пенсионеров».

Увеличение количества депутатов от других партий в парламенте Сергей Горняков воспринял позитивно. «Когда есть другое мнение – это хорошо. Законы, которые рождаются в конкурентной среде – более качественные. Мы готовы работать со всеми на благо нашего региона», - отметил главный единоросс области.

Явка избирателей на прошедших выборах, по мнению Сергея Горнякова, увеличилась, в том числе из-за того, что единороссы отказались от дорогостоящих агитматериалов в пользу живых встреч с людьми.

Уменьшение процента голосов за «Единую Россию» регионального лидера партии не огорчило. «В процентном соотношении снижение есть, а в абсолютных цифрах за счет увеличения явки примерно равное количество людей отдали свои голоса за нашу партию на прошлых выборах и в минувшее воскресенье. Так что здесь мы ничего не потеряли», - заверил Горняков.

На выборы 8 сентября 2019 года в Волгоградской области пришли 41,23% избирателей региона. За "Единую Россию" проголосовали 48,15% пришедших на участки граждан. В 2014 году явка равнялась 38%, партию власти тогда поддержали 60,09% избирателей.



