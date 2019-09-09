Предпринимателям в помощь: оценить эффективность торговой точки

Экономика 09.09.2019 16:32 Новости компаний
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09.09.2019 16:32 Новости компаний
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил тестирование «Что влияет на эффективность торговой точки?». Тест покажет предпринимателям, чего не хватает: рекламы, компетенций продавцов или разнообразия товаров.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, тест доступен на сайте https://b2b.domru.ru/video-promo/ и займет не более 5 минут на прохождение. Результат тестирования поможет понять достаточно ли данных для разработки стратегии по росту продаж в торговой точке, на что стоит обратить внимание, определить инструменты для повышения эффективности и узнать, какая роль в решении этих задач отводится видеоаналитике.
Возможно, вы знаете, кто совершает покупки, но не знаете, как покупают клиенты. Вы раскладываете товары на полках, основываясь на поведении потребителей, но не всегда получается убедить клиентов покупать больше и увеличивать средний чек. Интеллектуальные детекторы и модули видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» – счетчик клиентопотока, сегментация по полу и возрасту, тепловая карта, контроль активности персонала – позволяют принимать правильные решения на основе объективных данных.
Современные технологии видеонаблюдения изменили подходы к ритейлу и анализу покупательского опыта. Умные камеры и новые сценарии применения дают уже сегодня положительный результат в продажах.
Они помогают оценивать посещаемость в разные часы и дни недели, выбрать лучшее время для маркетинговых акций, грамотно планировать загрузку персонала в зависимости от «часов пик», улучшая обслуживание покупателей, сравнивать эффективность торговых точек в рамках одной торговой сети, определять популярные места и мимо чего клиенты проходят, где стоит разместить товары, чтобы увеличить число спонтанных покупок.
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