В Волгограде разыскивают педофила по рисунку





Органы следствия просят оказать содействие в раскрытии особо тяжкого преступления, совершенного в отношении малолетней девочки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по Волгоградской области, разыскивается подозреваемый в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Преступление совершено 3 сентября на улице Ткачева в Центральном районе Волгограда.

В настоящее время по словесному описанию потерпевшей составлен рисованный фотопортрет внешнего облика преступника, личность которого до настоящее времени установить не представилось возможным.

Приметы преступника: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосение рук, на груди волосы отсутствуют.

В момент преступления был одет в рубашку черного цвета с коротким рукавом и ромбами (либо иным похожим рисунком) оранжевого (желтого) цвета.

Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70, или "02".



