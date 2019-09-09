В Волгограде разыскивают педофила по рисунку

Происшествия 09.09.2019 14:13
1173 1
09.09.2019 14:13
Органы следствия просят оказать содействие в раскрытии особо тяжкого преступления, совершенного в отношении малолетней девочки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по Волгоградской области, разыскивается подозреваемый в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Преступление совершено 3 сентября на улице Ткачева в Центральном районе Волгограда.
В настоящее время по словесному описанию потерпевшей составлен рисованный фотопортрет внешнего облика преступника, личность которого до настоящее времени установить не представилось возможным.
Приметы преступника: на вид 45-55 лет (возможно старше), плотного телосложения, 170-175 см, волосы темные с большими участками проседи (возможно седой полностью), внешне неопрятен, оволосение рук, на груди волосы отсутствуют.
В момент преступления был одет в рубашку черного цвета с коротким рукавом и ромбами (либо иным похожим рисунком) оранжевого (желтого) цвета.
Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, с просьбой оказать содействие в раскрытии этого преступления и сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70, или "02".
Реклама
Популярное по теме
10.08.2019 14:21
110503 0
05.09.2019 13:07
12190 11
В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажки09.09.2019 10:59
Происшествия 09.09.2019 10:59
1978 Обсудить
В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших08.09.2019 20:15
Происшествия 08.09.2019 20:15
9175 3 Обсудить
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека08.09.2019 16:40
Происшествия 08.09.2019 16:40
3446 1 Обсудить
В Волгограде рядом с Центральным рынком горел павильон депутата08.09.2019 11:44
Происшествия 08.09.2019 11:44
7083 13 Обсудить
В Волжском в ДТП погиб водитель-лихач и ранены шесть человек07.09.2019 17:37
Происшествия 07.09.2019 17:37
27327 0 Обсудить
В Волгограде пропала 13-летняя школьница07.09.2019 13:09
Происшествия 07.09.2019 13:09
5454 0 Обсудить
В Волгограде кандидат в депутаты облдумы устроил дебош в здании администрации07.09.2019 12:36
Происшествия 07.09.2019 12:36
19621 0 Обсудить
Один погиб, другой – в коме: в Волжском ранним утром произошло страшное ДТП (ВИДЕО)07.09.2019 10:46
Происшествия 07.09.2019 10:46
36036 0 Обсудить
На севере Волгограда СНТ «Мичуринец» накрывает едкий дым от тлеющей свалки06.09.2019 18:23
Происшествия 06.09.2019 18:23
2036 0 Обсудить
Убийц таксиста ищут в Волгограде и Калмыкии06.09.2019 13:15
Происшествия 06.09.2019 13:15
17078 3 Обсудить
В Волгограде на железнодорожном вокзале двое рецидивистов обокрали гостью из Екатеринбурга06.09.2019 11:51
Происшествия 06.09.2019 11:51
1817 5 Обсудить
В Волгограде лжесотрудница электросетей похитила 230 тысяч рублей у пенсионеров06.09.2019 11:45
Происшествия 06.09.2019 11:45
910 2 Обсудить
В Волгоградской области водитель иномарки погиб в ДТП с «Ладой» и грузовиком06.09.2019 11:01
Происшествия 06.09.2019 11:01
1713 1 Обсудить
В Волжском женщина-водитель сбила двух школьников05.09.2019 20:04
Происшествия 05.09.2019 20:04
6504 1 Обсудить
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икры05.09.2019 13:07
Происшествия 05.09.2019 13:07
12190 11 Обсудить
Реклама