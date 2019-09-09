Выборы 09.09.2019 10:00
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09.09.2019 10:00
Из 19 одномандатных округов в Волгоградской облдуме 17 получает партия «Единая Россия», по одному – КПРФ и «Справедливая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные итоги подсчета голосов на выборах. 12 парламентариев перекочуют из прежнего созыва в новый. Трое человек пошли на повышение – из гордумы перешли в регпарламент (Алексей Волоцков, Алексей Рыгин и Андрей Таев).
По единому избирательному округу «ЕР» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия» - около 8%, "Российская партия пенсионеров за справедливость" - 6%. Таким образом, в облдуме нового созыва в отличие от предыдущего, будет не четыре, а пять партий. Всего в заксобрании - 38 депутатов, одна половина из которых избираются по одномандатным округам, другая - по партийным спискам.
Предварительные итоги голосования в одномандатных округах выглядят так:
Урюпинский округ №1 - Сергей Горняков («Единая Россия»)
Новоаннинский округ №2 – Илья Кошкарев («Единая Россия»)
Михайловский округ №3 – Олег Савченко («Единая Россия»)
Жирновский округ №4 – Павел Иванов («Единая Россия»)
Городищенский округ №5 – Борис Коротков («Единая Россия»)
Калачевский округ №6 – Александр Осипов («Единая Россия»)
Камышинский округ №7 – Дмитрий Крикунов («Единая Россия»)
Палласовский округ №8 – Евгений Шаманаев (КПРФ)
Среднеахтубинский округ №9 – Михаил Струк («Единая Россия»)
Волжский округ №10 – Евгений Пыльнев («Единая Россия»)
Волжский округ №11 – Татьяна Бухтина («Единая Россия»)
Тракторозаводский округ №12 – Владимир Ефимов («Единая Россия»)
Краснооктябрьский округ №13 – Алексей Волоцков («Единая Россия»)
Дзержинский округ №14 - Андрей Таев («Единая Россия»)
Дзержинский округ №15 – Ирина Соловьева («Единая Россия»)
Центральный округ №16 – Алексей Рыгин («Единая Россия»)
Советский округ №17 – Руслан Шарифов («Единая Россия»)
Кировский округ №18 – Станислав Коротков («Единая Россия»)
Красноармейский округ - Дмитрий Калашников («Справедливая Россия»).
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