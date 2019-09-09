Выборы

Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдуме

Выборы 09.09.2019 10:00
21765 26
09.09.2019 10:00


Из 19 одномандатных округов в Волгоградской облдуме 17  получает партия «Единая Россия», по одному – КПРФ и «Справедливая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные итоги подсчета голосов на выборах. 12 парламентариев перекочуют из прежнего созыва в новый. Трое человек пошли на повышение – из гордумы перешли в регпарламент (Алексей Волоцков, Алексей Рыгин и Андрей Таев).
По единому избирательному округу «ЕР» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия»  - около 8%, "Российская партия пенсионеров за справедливость" - 6%. Таким образом, в облдуме нового созыва в отличие от предыдущего, будет не четыре, а пять партий. Всего в заксобрании - 38 депутатов, одна половина из которых избираются по одномандатным округам, другая - по партийным спискам.
Предварительные итоги голосования в одномандатных округах выглядят так:
Урюпинский округ №1 - Сергей Горняков («Единая Россия»)
Новоаннинский округ №2 – Илья Кошкарев («Единая Россия»)
Михайловский округ №3 – Олег Савченко («Единая Россия»)
Жирновский округ №4 – Павел Иванов («Единая Россия»)
Городищенский округ №5 – Борис Коротков («Единая Россия»)
Калачевский округ №6 – Александр Осипов («Единая Россия»)
Камышинский округ №7 – Дмитрий Крикунов («Единая Россия»)
Палласовский округ №8 – Евгений Шаманаев (КПРФ)
Среднеахтубинский округ №9 – Михаил Струк («Единая Россия»)
Волжский округ №10 – Евгений Пыльнев («Единая Россия»)
Волжский округ №11 – Татьяна Бухтина («Единая Россия»)
Тракторозаводский округ №12 – Владимир Ефимов («Единая Россия»)
Краснооктябрьский округ №13  – Алексей Волоцков («Единая Россия»)
Дзержинский округ №14 - Андрей Таев («Единая Россия»)
Дзержинский округ №15 – Ирина Соловьева («Единая Россия»)
Центральный округ №16 – Алексей Рыгин («Единая Россия»)
Советский округ №17 – Руслан Шарифов («Единая Россия»)
Кировский округ №18 – Станислав Коротков («Единая Россия»)
Красноармейский округ - Дмитрий Калашников («Справедливая Россия»).



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской области на выборах губернатора Андрей Бочаров получает около 77%
09.09.2019 07:02
34108 55
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы «скрыл» от избирателей тысячи квадратных метров земель и недвижимости
20.08.2019 15:35
14548 15
Час икс настал: в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов регпарламента
08.09.2019 08:02
13880 14
Выборы
09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
56 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2019 11:23
Выборы 09.09.2019 11:23
941 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2019 08:31
Выборы 09.09.2019 08:31
12804 14 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2019 07:02
Выборы 09.09.2019 07:02
34108 55 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.09.2019 00:42
Выборы 09.09.2019 00:42
7631 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 20:57
Выборы 08.09.2019 20:57
3453 13 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 19:33
Выборы 08.09.2019 19:33
63194 31 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 17:19
Выборы 08.09.2019 17:19
1850 19 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 16:07
Выборы 08.09.2019 16:07
1823 25 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 14:35
Выборы 08.09.2019 14:35
3984 2 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 12:27
Выборы 08.09.2019 12:27
7020 11 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 11:07
Выборы 08.09.2019 11:07
603 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 11:05
Выборы 08.09.2019 11:05
4635 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.09.2019 08:02
Выборы 08.09.2019 08:02
13880 14 Обсудить

0
Далее
Выборы
07.09.2019 09:25
Выборы 07.09.2019 09:25
960 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:24
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму
11:23
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительстваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажкиСмотреть фотографии
10:00
Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
09:15
АО «КАУСТИК» второй год подряд заключает договоры о целевом обучении студентов в техническом университетеСмотреть фотографии
08:31
Объявлены окончательные результаты выборов губернатора ВолгоградскойСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области на выборах губернатора Андрей Бочаров получает около 77%Смотреть фотографии
00:42
Бессонная ночь: в Волгоградской области вырисовываются очертания итогов выборовСмотреть фотографии
20:57
Выборы в Волгоградской области претендуют на безусловную легитимностьСмотреть фотографии
20:19
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку Смотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших
19:33
Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат Смотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого кругаСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде найденную школьницу положили в больницуСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека Смотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области явка избирателей на участки к 15.00 составила 26,13%Смотреть фотографии
14:35
Депутат Госдумы призвала жителей Волгоградской области прийти на участкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родинеСмотреть фотографии
12:51
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумыСмотреть фотографии
12:27
Явка 100%: в СИЗО №1 Волгограда завершилось голосование на выборах губернатора (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгограде рядом с Центральным рынком горел павильон депутатаСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области все резервы привлекли для охраны порядка на выборахСмотреть фотографии
11:05
Опубликованы первые данные о явке на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Час икс настал: в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов регпарламента Смотреть фотографии
07:30
Сайт для создания фиктивных браков объявили вне закона в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:54
Волгоградский «Ротор» проиграл «Чайке» из села Ростовской области 1:2Смотреть фотографии
17:37
В Волжском в ДТП погиб водитель-лихач и ранены шесть человекСмотреть фотографии
16:05
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентраСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде кандидат в депутаты облдумы устроил дебош в здании администрацииСмотреть фотографии
10:46
Один погиб, другой – в коме: в Волжском ранним утром произошло страшное ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 