



Из 19 одномандатных округов в Волгоградской облдуме 17 получает партия «Единая Россия», по одному – КПРФ и «Справедливая Россия». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предварительные итоги подсчета голосов на выборах. 12 парламентариев перекочуют из прежнего созыва в новый. Трое человек пошли на повышение – из гордумы перешли в регпарламент (Алексей Волоцков, Алексей Рыгин и Андрей Таев).

По единому избирательному округу «ЕР» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия» - около 8%, "Российская партия пенсионеров за справедливость" - 6%. Таким образом, в облдуме нового созыва в отличие от предыдущего, будет не четыре, а пять партий. Всего в заксобрании - 38 депутатов, одна половина из которых избираются по одномандатным округам, другая - по партийным спискам.

Предварительные итоги голосования в одномандатных округах выглядят так:

Урюпинский округ №1 - Сергей Горняков («Единая Россия»)

Новоаннинский округ №2 – Илья Кошкарев («Единая Россия»)

Михайловский округ №3 – Олег Савченко («Единая Россия»)

Жирновский округ №4 – Павел Иванов («Единая Россия»)

Городищенский округ №5 – Борис Коротков («Единая Россия»)

Калачевский округ №6 – Александр Осипов («Единая Россия»)

Камышинский округ №7 – Дмитрий Крикунов («Единая Россия»)

Палласовский округ №8 – Евгений Шаманаев (КПРФ)

Среднеахтубинский округ №9 – Михаил Струк («Единая Россия»)

Волжский округ №10 – Евгений Пыльнев («Единая Россия»)

Волжский округ №11 – Татьяна Бухтина («Единая Россия»)

Тракторозаводский округ №12 – Владимир Ефимов («Единая Россия»)

Краснооктябрьский округ №13 – Алексей Волоцков («Единая Россия»)

Дзержинский округ №14 - Андрей Таев («Единая Россия»)

Дзержинский округ №15 – Ирина Соловьева («Единая Россия»)

Центральный округ №16 – Алексей Рыгин («Единая Россия»)

Советский округ №17 – Руслан Шарифов («Единая Россия»)

Кировский округ №18 – Станислав Коротков («Единая Россия»)

Красноармейский округ - Дмитрий Калашников («Справедливая Россия»).











