



В этом году от волгоградского «КАУСТИКа» в рамках квоты целевого обучения по наиболее приоритетным для предприятия специальностям при поддержке регионального комитета промышленности и торговли пять человек зачислены в Волгоградский технический университет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, пять недавних школьников выбрали именно систему целевой подготовки для получения своей специальности. Каждый из них избрал востребованные для предприятия направления подготовки: «Автоматизация технологических процессов и производств», «Программная инженерия», «Управление в технических системах», «Стандартизация и метрология», «Информатика и вычислительная техника». При этом они подошли к своему выбору самым ответственным образом.

«Собрались на семейном совете, – говорит Даниил Козорозов, избравший направление «Управление в технических системах». – Взвесили все аргументы и решили, что для меня это самый приемлемый путь для получения профессии. Гарантированное трудоустройство после окончания вуза, прохождение производственной и преддипломной практики на таком крупном предприятии, как «КАУСТИК», стали определяющими».

Перед началом учебного года ребят, зачисленных в Волгоградский государственный технический университет, пригласили в заводоуправление «КАУСТИКа» для встречи с представителем учебного центра предприятия, курирующего вопросы обучения и производственной практики студентов. Знакомство первокурсников с промплощадкой «КАУСТИКа» в ближайшее время начнется с экскурсии в заводской Зал трудовой славы.