Происшествия

В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека

Происшествия 08.09.2019 16:40
1107 1
08.09.2019 16:40


В Волгоградской области – очередное ДТП с жертвами. Как сообщила  ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова,  авария случилась в Иловлинском районе. 


В 15-25 часа  24-летний водитель «Лады Калины» на 889 километре  федеральной автодороги  Р-22 "Каспий"  выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком "Вольво". Водитель "Лады Калины" и двое пассажиров отечественного автомобиля - 19 лет и 21 года - погибли. Все погибшие - жители Михайловки. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые извлекают тела погибших из искореженной машины. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)
10.08.2019 14:21
109872 0
В Волгограде задержаны 24 человека за незаконную добычу и продажу черной икры
05.09.2019 13:07
11971 11
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)
21.08.2019 08:59
15451 16
Происшествия
08.09.2019 11:44
Происшествия 08.09.2019 11:44
5126 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2019 17:37
Происшествия 07.09.2019 17:37
26357 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2019 13:09
Происшествия 07.09.2019 13:09
5113 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2019 12:36
Происшествия 07.09.2019 12:36
18734 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2019 10:46
Происшествия 07.09.2019 10:46
33887 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2019 18:23
Происшествия 06.09.2019 18:23
1923 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2019 13:15
Происшествия 06.09.2019 13:15
16862 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2019 11:51
Происшествия 06.09.2019 11:51
1708 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2019 11:45
Происшествия 06.09.2019 11:45
863 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2019 11:01
Происшествия 06.09.2019 11:01
1628 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2019 20:04
Происшествия 05.09.2019 20:04
6414 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2019 13:07
Происшествия 05.09.2019 13:07
11971 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2019 10:20
Происшествия 05.09.2019 10:20
1646 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2019 10:19
Происшествия 05.09.2019 10:19
5888 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.09.2019 16:20
Происшествия 04.09.2019 16:20
6444 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:19
В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого кругаСмотреть фотографии
17:09
Главный редактор "Высоты 102" подал в отставку Смотреть фотографии
16:45
В Волгограде найденную школьницу положили в больницуСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека Смотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области явка избирателей на участки к 15.00 составила 26,13%Смотреть фотографии
14:35
Депутат Госдумы призвала жителей Волгоградской области прийти на участкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Председатель Волгоградской облдумы проголосовал на своей малой родинеСмотреть фотографии
12:51
В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумыСмотреть фотографии
12:27
Явка 100%: в СИЗО №1 Волгограда завершилось голосование на выборах губернатора (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгограде рядом с Центральным рынком горел павильон депутатаСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области все резервы привлекли для охраны порядка на выборахСмотреть фотографии
11:05
Опубликованы первые данные о явке на выборы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Час икс настал: в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов регпарламента Смотреть фотографии
07:30
Сайт для создания фиктивных браков объявили вне закона в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:54
Волгоградский «Ротор» проиграл «Чайке» из села Ростовской области 1:2Смотреть фотографии
17:37
В Волжском в ДТП погиб водитель-лихач и ранены шесть человекСмотреть фотографии
16:05
"Себе - машины, людям - попутки": в Волгоградской области отдаленный поселок отрезан от райцентраСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде кандидат в депутаты облдумы устроил дебош в здании администрацииСмотреть фотографии
10:46
Один погиб, другой – в коме: в Волжском ранним утром произошло страшное ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Свободный микрофон, грохот танков и песни под гитару: нескучная программа на выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде кинотеатр заманивал зрителей мнимыми скидками на билетыСмотреть фотографии
22:12
Прощальные гастроли Сергея Шнурова собрали на «Волгоград Арене» больше 40 тысяч фанатовСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде дело благоустройства дошло до Александровского сквера Смотреть фотографииCмотреть видео
19:37
«Как на ЧМ-2018»: у стадиона «Волгоград Арена» столпотворение из-за «Ленинграда» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:23
На севере Волгограда СНТ «Мичуринец» накрывает едкий дым от тлеющей свалкиСмотреть фотографии
17:08
Предвыборная агония: В Волгоградской области кандидаты меряются тиражами «боевых листков» Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде на правом склоне поймы Царицы начали прокладывать дорожки для терренкураСмотреть фотографии
16:21
Прокуратура Волгограда пресекла продажу индийского леопардаСмотреть фотографии
15:18
Так рожать: успехи волгоградцев отметили Указом ПрезидентаСмотреть фотографии
14:37
Дело о взрыве дома в Волгограде после приговора могут вернуть на округи свояСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 