В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека

Происшествия 08.09.2019 16:40
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08.09.2019 16:40
В Волгоградской области – очередное ДТП с жертвами. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, авария случилась в Иловлинском районе.
В 15-25 часа 24-летний водитель «Лады Калины» на 889 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком "Вольво". Водитель "Лады Калины" и двое пассажиров отечественного автомобиля - 19 лет и 21 года - погибли. Все погибшие - жители Михайловки. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые извлекают тела погибших из искореженной машины.
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